Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Видеообзор победы сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе

Видеообзор победы сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе
Аудио-версия:
Комментарии

В Оберхофе (Германия), несмотря на сложные погодные условия (сильный ветер), прошла мужская эстафета в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Её выиграла сборная Франции. Чемпионы 2021 года норвежцы заняли второе место, замкнули тройку призёров шведы.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Дикая эстафета на чемпионате мира! Бё упустил золото там, где оно было почти гарантировано Дикая эстафета на чемпионате мира! Бё упустил золото там, где оно было почти гарантировано
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023