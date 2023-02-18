Видеообзор победы сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира в Оберхофе

В Оберхофе (Германия), несмотря на сложные погодные условия (сильный ветер), прошла мужская эстафета в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Её выиграла сборная Франции. Чемпионы 2021 года норвежцы заняли второе место, замкнули тройку призёров шведы.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км



1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).

2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).