Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате мира — 2023

Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате мира — 2023
Аудио-версия:
Комментарии

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершилась женская эстафета 4х6 км. Золотые медали завоевали представительницы Италии. За команду выступали Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Второе место заняли немецкие биатлонистки, третьими стали шведки.

К заключительному этапу стало ясно, что золото разыграют сборные Италии и Германии. За победу своих команд боролись Лиза Виттоцци и Денизе Херрман. После лёжки преимущество Италии в 5,8 секунды сохранилось, но на стойке немецкая биатлонистка использовала доппатрон, а итальянка была точна.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Италия – 1:14.39,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
2. Германия – отставание 24,7 (0+6).
3. Швеция + 55,7 (2+11).
4. Франция +1.31,6 (1+12)
5. Австрия +2.08,0 (0+12).
6. Норвегия +2.20,9 (4+13).

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Италия
1:14:39.7
2
Германия
+24.7
3
Швеция
+55.7
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023