Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате мира — 2023

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершилась женская эстафета 4х6 км. Золотые медали завоевали представительницы Италии. За команду выступали Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Второе место заняли немецкие биатлонистки, третьими стали шведки.

К заключительному этапу стало ясно, что золото разыграют сборные Италии и Германии. За победу своих команд боролись Лиза Виттоцци и Денизе Херрман. После лёжки преимущество Италии в 5,8 секунды сохранилось, но на стойке немецкая биатлонистка использовала доппатрон, а итальянка была точна.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Италия – 1:14.39,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).

2. Германия – отставание 24,7 (0+6).

3. Швеция + 55,7 (2+11).

4. Франция +1.31,6 (1+12)

5. Австрия +2.08,0 (0+12).

6. Норвегия +2.20,9 (4+13).