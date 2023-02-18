Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате мира — 2023

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершилась женская эстафета 4х6 км. Золотые медали завоевали представительницы Италии. За команду выступали Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Второе место заняли немецкие биатлонистки, третьими стали шведки.
К заключительному этапу стало ясно, что золото разыграют сборные Италии и Германии. За победу своих команд боролись Лиза Виттоцци и Денизе Херрман. После лёжки преимущество Италии в 5,8 секунды сохранилось, но на стойке немецкая биатлонистка использовала доппатрон, а итальянка была точна.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета, 4x6 км
1. Италия – 1:14.39,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
2. Германия – отставание 24,7 (0+6).
3. Швеция + 55,7 (2+11).
4. Франция +1.31,6 (1+12)
5. Австрия +2.08,0 (0+12).
6. Норвегия +2.20,9 (4+13).
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