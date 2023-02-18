Доротея Вирер завоевала четвёртую золотую медаль на чемпионатах мира
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в составе сборной выиграла женскую эстафету 4х6 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
Благодаря этой победе Вирер стала четырёхкратной чемпионкой мира. Ранее она завоёвывала золотую медаль на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в масс-старте, а также две золотые медали на чемпионате мира в Антхольце-Антерсельве (Италия) в индивидуальной гонке и гонке преследования. Всего у Вирер 12 медалей чемпионатов мира.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета, 4x6 км
1. Италия – 1:14.39,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
2. Германия – отставание 24,7 (0+6).
3. Швеция + 55,7 (2+11).
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