«Мы выступили идеально». Доротея Вирер высказалась о победе в эстафете на ЧМ в Оберхофе

Четырёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер прокомментировала победу в составе сборной страны в женской эстафете 4х6 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

«Во время гонки я старалась сохранять концентрацию, в том числе потому, что мне было трудно управлять лыжами на спуске, особенно там, где было немного льда. Но нам всем действительно удалось провести идеальную гонку. Конечно, все девушки нашей команды сегодня выступили идеально.

Падение? Был очень крутой поворот, и я споткнулась о маркер тропы. Я боялась, что на стрельбище это может оказаться судьбоносным, но всё обошлось без особых проблем», – приводит слова Вирер Fondo Italia.

Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Эстафета, 4x6 км



1. Италия – 1:14.39,7 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).

2. Германия – отставание 24,7 (0+6).

3. Швеция + 55,7 (2+11).