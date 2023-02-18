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Церемония награждения на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе была перенесена

Церемония награждения на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе была перенесена
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Церемония награждения по итогам дня была перенесена из-за погодных условий. Об этом сообщил организатор соревнований.

«Главная причина переноса заключается в том, что вокруг призовой зоны большое количество динамиков и экранов. А учитывая ветер, обрушившийся на Оберхоф сегодня, полиция и пожарные посчитали, что спортсмены и персонал не будут в достаточной безопасности, поэтому приняли решение не проводить церемонию награждения сегодня», – приводит слова организатора Expressen.

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира прошли мужские и женские эстафеты. У мужчин победу одержали биатлонисты сборной Франции, второе место у Норвегии, третьими стали шведы. У женщин первыми стали биатлонистки из Италии, второе место забрала сборная Германии, бронза у Швеции.

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