Церемония награждения на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе была перенесена

Церемония награждения по итогам дня была перенесена из-за погодных условий. Об этом сообщил организатор соревнований.

«Главная причина переноса заключается в том, что вокруг призовой зоны большое количество динамиков и экранов. А учитывая ветер, обрушившийся на Оберхоф сегодня, полиция и пожарные посчитали, что спортсмены и персонал не будут в достаточной безопасности, поэтому приняли решение не проводить церемонию награждения сегодня», – приводит слова организатора Expressen.

Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира прошли мужские и женские эстафеты. У мужчин победу одержали биатлонисты сборной Франции, второе место у Норвегии, третьими стали шведы. У женщин первыми стали биатлонистки из Италии, второе место забрала сборная Германии, бронза у Швеции.