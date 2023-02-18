«Кто-то о чём-то договаривается». Васильев — о победе Франции в мужской эстафете на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев по-своему объяснил победу сборной Франции в мужской эстафете на чемпионате мира – 2023 в Оберхофе.
Васильев нашёл причины поражения сборной Норвегии не в неудачной стрельбе и даже не в допинге, в котором специалист регулярно обвиняет норвежских биатлонистов.
«Победа Франции случилась, потому что перестал работать допинг? Вполне возможно. Не только допинг, но, возможно, и кто-то о чём-то договаривается. Коллективный Запад, сплотился, и не всех, возможно, это устраивает. У тех же французов свои спонсоры. А им хочется, чтобы их спортсмены тоже выигрывали. Я думаю, это на уровне каких-то договорённостей.
Сейчас большой спорт – сплошное лукавство в моём понимании. И говорить о нём серьёзно тяжело. Хотя, возможно, я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что это не так. Сейчас спорт – это борьба, технологии, у кого новее разработки в области фармакологии. Поэтому я и не смотрю сейчас соревнования. Я смотрел Кубок мира и чемпионат мира только из-за наших спортсменов. А все эти мошенники мне неинтересны», – приводит слова Васильева Metaratings.
- 18 февраля 2023
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