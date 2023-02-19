Виктория Сливко выиграла зачёт масс-стартов Кубка России по биатлону

Российская биатлонистка Виктория Сливко стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону сезона-2022/2023.

Представительница Тюменской области набрала 138 очков и заняла первое место в турнирной таблице масс-стартов. Второй стала подмосковная биатлонистка Анастасия Гореева (137). Третье место заняла Тамара Дербушева из Свердловской области (114).

Сегодня, 19 февраля, состоялся женский масс-старт на заключительном этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край). Победительницей гонки стала Дербушева, не допустившая промахов. Второй финишировала Ирина Казакевич, допустившая два промаха и уступившая лидеру 30,3 секунды. Тройку замкнула Наталья Гербулова.