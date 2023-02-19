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«Их ждёт день национального траура». Бьорн Ферри – о серебре норвежцев в эстафете на ЧМ

«Их ждёт день национального траура». Бьорн Ферри – о серебре норвежцев в эстафете на ЧМ
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Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования, чемпион мира в смешанной эстафете шведский биатлонист Бьорн Ферри высказался о том, мужская сборная Норвегии неожиданно не смогла завоевать золото в эстафете на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Завтра в Норвегии будет день национального траура до того, как начнётся новая гонка», — приводит слова Ферри TV2.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).

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