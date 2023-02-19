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Стурла Холм Легрейд резко отреагировал на слова Ферри о национальном трауре в Норвегии

Стурла Холм Легрейд резко отреагировал на слова Ферри о национальном трауре в Норвегии
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Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд резко отреагировал на слова титулованного шведа Бьорна Ферри о том, что в Норвегии пройдёт день национального траура из-за серебра мужской сборной в эстафете на чемпионате мира – 2023.

«Мы должны отпраздновать эту победу, Франция лишь на ступень была лучше нас. Вообще-то мы обыграли Швецию. Получается, в Швеции будет объявлен трёхдневный траур (смеётся)», — приводит слова Легрейда TV2.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).

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