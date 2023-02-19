Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Самая умная вещь, которая приходила ему в голову». Тарьей Бё – о словах Ферри про траур

«Самая умная вещь, которая приходила ему в голову». Тарьей Бё – о словах Ферри про траур
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова титулованного шведа Бьорна Ферри о том, что в Норвегии пройдёт день национального траура из-за серебра мужской сборной в эстафете на чемпионате мира – 2023.

«Я всё понял, я согласен. Это самая умная вещь, которая приходила ему в голову. Забавно, когда взрослые люди бросают в воздух всё, что придёт им в голову. Завтра мы поднимемся», — приводит слова старшего Бё TV2.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Дикая эстафета на чемпионате мира! Бё упустил золото там, где оно было почти гарантировано Дикая эстафета на чемпионате мира! Бё упустил золото там, где оно было почти гарантировано
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023