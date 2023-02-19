«Самая умная вещь, которая приходила ему в голову». Тарьей Бё – о словах Ферри про траур

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на слова титулованного шведа Бьорна Ферри о том, что в Норвегии пройдёт день национального траура из-за серебра мужской сборной в эстафете на чемпионате мира – 2023.

«Я всё понял, я согласен. Это самая умная вещь, которая приходила ему в голову. Забавно, когда взрослые люди бросают в воздух всё, что придёт им в голову. Завтра мы поднимемся», — приводит слова старшего Бё TV2.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).

2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).