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Антон Бабиков стал победителем масс-старта на шестом этапе Кубка России по биатлону

В Чайковском (Пермский край) завершился мужской масс-старт, прошедший в рамках шестого этапа Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Победителем гонки стал Антон Бабиков, допустивший два промаха.

Второе место занял представитель Новосибирский области Роман Ерёмин. Третьим финишировал лидер общего зачёта Кубка России Карим Халили.



Биатлон. Кубок России. Чайковский

Мужчины. Масс-старт, 15 км



1. Антон Бабиков (Свердловская область) – 37.41,3 (2).

2. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +7,6 (2).

3. Саид Каримулла Халили (Москва) +19,0 (2).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.