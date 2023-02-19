Йоханнес Бё опубликовал забавные фото с пресс-конференции после эстафеты на ЧМ-2023

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях фотографии с пресс-конференции по итогам мужской эстафеты на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Напомним, чемпионы 2021 года норвежцы неожиданно не сумели защитить титул, проиграв французам.

Биатлон. Чемпионат мира – 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4x7,5 км

1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).

2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).

3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) +1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).