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Антон Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону

Антон Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону
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Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл зачёт масс-стартов Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков. Вторым в таблице стал победитель общего зачёта соревнований Карим Халили (123 очка). Александр Поварницын (123) — на третьем месте.

Сегодня, 19 февраля, в мужском масс-старте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край) Бабиков одержал победу. Второе место занял представитель Новосибирский области Роман Ерёмин. Третьим финишировал лидер общего зачёта Кубка России Карим Халили.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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