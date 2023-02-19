Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Гореева: не ожидала выиграть общий зачёт КР. Хотела хотя бы взять трофей по масс-стартам

Гореева: не ожидала выиграть общий зачёт КР. Хотела хотя бы взять трофей по масс-стартам
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в общем зачёте Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Напомним, спортсменка набрала 543 очка и за счёт большего количества побед на турнире обошла Викторию Сливко.

«Когда на последнюю стойку подошла, увидела, что Вика стреляет на седьмом щите и стреляет в ноль. Тогда подумала: «Блин, мне тоже надо ноль делать». Но, к сожалению, никак не получилось. Сегодня было довольно тяжёлое состояние. Я, честно говоря, не ожидала, что выиграю общий зачёт. Я старалась обогнать спортсменок на последнем круге, чтобы хотя бы взять трофей по масс-стартам. Действительно удивилась, что стала лучшей в общем зачёте», — сказала Гореева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Новость по теме
«Чуть-чуть обидно». Биатлонистка Сливко — об упущенной победе в общем зачёте Кубка России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023