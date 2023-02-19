Гореева: не ожидала выиграть общий зачёт КР. Хотела хотя бы взять трофей по масс-стартам
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева прокомментировала победу в общем зачёте Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Напомним, спортсменка набрала 543 очка и за счёт большего количества побед на турнире обошла Викторию Сливко.
«Когда на последнюю стойку подошла, увидела, что Вика стреляет на седьмом щите и стреляет в ноль. Тогда подумала: «Блин, мне тоже надо ноль делать». Но, к сожалению, никак не получилось. Сегодня было довольно тяжёлое состояние. Я, честно говоря, не ожидала, что выиграю общий зачёт. Я старалась обогнать спортсменок на последнем круге, чтобы хотя бы взять трофей по масс-стартам. Действительно удивилась, что стала лучшей в общем зачёте», — сказала Гореева в эфире телеканала «Матч ТВ».
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