Кристиансен рассказал, что за два дня до мужской эстафеты на ЧМ-2023 потерял бабушку

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен после мужской эстафеты на чемпионате мира — 2023 по биатлону рассказал, что 16 февраля из жизни ушла его бабушка.



«Тяжело переживать такое, особенно, когда ты вдали от дома. Мы с мамой здесь, в Оберхофе, и мы должны быть благодарны за годы, которые бабушка провела с нами. Она дожила до 93 лет. Не всем так повезло. Очень тяжело, когда из жизни уходит кто-то из близких. Временами становится очень грустно. Даже если понимаешь, что человек прожил большую и насыщенную жизнь», — приводит слова Кристиансена NRK.



Напомним, сборная Норвегии стала второй в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия). Победу одержали биатлонисты из Франции. Третье место заняла мужская команда Швеции.