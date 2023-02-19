Симон — о четвёртом месте в эстафете на ЧМ: я крайне разочарована. Франция шла за золотом
Поделиться
Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала выступление сборной Франции в женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия). Француженки заняли четвёртое место в гонке, а победительницами стали итальянские биатлонистки.
«Я крайне разочарована и расстроена. Эта эстафета была очень важна для меня. Наша команда шла за золотом, но мы вновь проиграли. Поздравляю Италию, у них была идеальная гонка. Ханна Аухенталлер, которая могла быть слабым звеном в итальянской команде, сделала всё идеально. А Лиза Виттоцци знает, как завершать гонки на высокой ноте.
Четвёртое место действительно разочаровывает. Я злюсь из-за этого выступления, потому что это было совсем не то, что мы хотели показать», — приводит слова Симон L'Equipe.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
15:58
-
15:54
-
15:46
-
15:34
-
15:33
-
15:22
-
15:18
-
15:11
-
15:07
-
14:51
-
14:20
-
14:05
-
13:51
-
13:36
-
13:05
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:16
-
12:05
-
11:51
-
11:42
-
11:41
-
11:38
-
10:54
-
10:47
-
10:34
-
10:24
-
10:24
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:37
-
09:00
-
00:00
Партнерский контент