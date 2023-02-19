Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон — о четвёртом месте в эстафете на ЧМ: я крайне разочарована. Франция шла за золотом

Симон — о четвёртом месте в эстафете на ЧМ: я крайне разочарована. Франция шла за золотом
Аудио-версия:
Комментарии

Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала выступление сборной Франции в женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия). Француженки заняли четвёртое место в гонке, а победительницами стали итальянские биатлонистки.

«Я крайне разочарована и расстроена. Эта эстафета была очень важна для меня. Наша команда шла за золотом, но мы вновь проиграли. Поздравляю Италию, у них была идеальная гонка. Ханна Аухенталлер, которая могла быть слабым звеном в итальянской команде, сделала всё идеально. А Лиза Виттоцци знает, как завершать гонки на высокой ноте.

Четвёртое место действительно разочаровывает. Я злюсь из-за этого выступления, потому что это было совсем не то, что мы хотели показать», — приводит слова Симон L'Equipe.

Новость по теме
«Мы выступили идеально». Доротея Вирер высказалась о победе в эстафете на ЧМ в Оберхофе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023