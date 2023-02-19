Симон — о четвёртом месте в эстафете на ЧМ: я крайне разочарована. Франция шла за золотом

Французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала выступление сборной Франции в женской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия). Француженки заняли четвёртое место в гонке, а победительницами стали итальянские биатлонистки.



«Я крайне разочарована и расстроена. Эта эстафета была очень важна для меня. Наша команда шла за золотом, но мы вновь проиграли. Поздравляю Италию, у них была идеальная гонка. Ханна Аухенталлер, которая могла быть слабым звеном в итальянской команде, сделала всё идеально. А Лиза Виттоцци знает, как завершать гонки на высокой ноте.



Четвёртое место действительно разочаровывает. Я злюсь из-за этого выступления, потому что это было совсем не то, что мы хотели показать», — приводит слова Симон L'Equipe.

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