Себастиан Самуэльссон выиграл масс-старт на чемпионате мира — 2023, Йоханнес Бё стал 3-м
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В Оберхофе (Германия) прошёл мужской масс-старт в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. Швед не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и завоевал первое в карьере личное золото ЧМ.
Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +38,8 (3).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,8 (2).
5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.07,3 (3).
6. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.10,9 (2).
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