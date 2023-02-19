Себастиан Самуэльссон впервые в карьере завоевал личное золото на чемпионате мира

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон впервые в карьере завоевал личную золотую медаль чемпионата мира. Отметим, что у Самуэльссона в принципе не было золотых наград с ЧМ (в том числе эстафетных).

Первое золото Самуэльссон завоевал на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) в масс-старте. Швед не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) + 38,8 (3).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 55,8 (2).

5. Андрей Расторгуев (Латвия) + 1.07,3 (3).

6. Кентен Фийон Майе (Франция) + 1.10,9 (2).