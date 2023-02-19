Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ферри — о победе Самуэльссона в масс-старте: у Йоханнеса Бё просто не было шансов

Ферри — о победе Самуэльссона в масс-старте: у Йоханнеса Бё просто не было шансов
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования, чемпион мира в смешанной эстафете, шведский биатлонист Бьорн Ферри прокомментировал победу шведа Себастиана Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира — 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).

«Это невероятно! Фантастика! У Йоханнеса Бё просто не было шансов», — приводит слова Ферри SVT.

Напомним, Самуэльссон не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и стал первым в масс-старте на ЧМ-2023. Вторым финишировал другой представитель сборной Швеции Мартин Понсилуома, на счету которого два промаха. Третьим стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё (3 промаха).

Сегодня, 19 февраля, состоится женская гонка с общего старта на ЧМ-2023 в Оберхофе. Начало гонки — в 17:15 мск.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Новость по теме
Себастиан Самуэльссон впервые в карьере завоевал личное золото на чемпионате мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023