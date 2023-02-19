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Себастиан Самуэльссон стал первым в истории шведом, победившим в масс-старте на ЧМ

Себастиан Самуэльссон стал первым в истории шведом, победившим в масс-старте на ЧМ
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Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал первым в истории представителем своей страны, которому удалось выиграть масс-старт на чемпионате мира.

Это произошло на ЧМ-2023 в Оберхофе (Германия) в масс-старте. Швед не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) + 38,8 (3).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 55,8 (2).
5. Андрей Расторгуев (Латвия) + 1.07,3 (3).
6. Кентен Фийон Майе (Франция) + 1.10,9 (2).

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