Бьорндален: пройдёт много лет, прежде чем кто-то приблизится к достижениям Бё на ЧМ-2023
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Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален после мужского масс-старта оценил выступления норвежца Йоханнеса Бё на чемпионате мира — 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия).
«Думаю, что пройдёт очень много лет, прежде чем кто-то сможет приближиться к достижениям Йоханнеса на этом чемпионате мира. Это был сумасшедший турнир для него», — приводит слова Бьорндалена TV2.
Напомним, в масс-старте 29-летний норвежский биатлонист занял третье место, уступив шведам Себастиану Самуэльссону и Мартину Понсилуоме. Помимо бронзы Йоханнес Бё завоевал пять золотых медалей и одну серебряную награду на этом чемпионате мира по биатлону.
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