Йоханнес Бё прокомментировал поражение от Самуэльссона в масс-старте на ЧМ-2023

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал завоевание бронзовой медали в масс-старте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Гонку без единого промаха выиграл швед Себастиан Самуэльссон. Отметим, что все остальные личные гонки на данном ЧМ выиграл именно младший Бё.

«Я подустал в конце. Мне приходилось обрабатывать каждый выстрел, я не смог найти быстрого ритма, как в прошлых гонках. Я действительно сам отдал Самуэльссону шанс. На последнем выстреле я промахнулся сильно вправо. Я просто увидел белый кружок и выстрелил, мозг не успел дать сигнал поправить прицел, так как я устал», — приводит слова младшего Бё TV2.