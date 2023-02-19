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Йоханнес Бё прокомментировал поражение от Самуэльссона в масс-старте на ЧМ-2023

Йоханнес Бё прокомментировал поражение от Самуэльссона в масс-старте на ЧМ-2023
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал завоевание бронзовой медали в масс-старте на чемпионате мира – 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Гонку без единого промаха выиграл швед Себастиан Самуэльссон. Отметим, что все остальные личные гонки на данном ЧМ выиграл именно младший Бё.

«Я подустал в конце. Мне приходилось обрабатывать каждый выстрел, я не смог найти быстрого ритма, как в прошлых гонках. Я действительно сам отдал Самуэльссону шанс. На последнем выстреле я промахнулся сильно вправо. Я просто увидел белый кружок и выстрелил, мозг не успел дать сигнал поправить прицел, так как я устал», — приводит слова младшего Бё TV2.

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