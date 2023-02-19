Экхольм рассказала, что стало ключом к победе Самуэльссона в масс-старте на ЧМ-2023

Трёхкратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, бывшая шведская биатлонистка Хелена Экхольм прокомментировала победу шведа Себастиана Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира по биатлону 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия).



«Безупречная стрельба даёт преимущество спортсмену и может стать залогом успеха в гонке. Но не только благодаря стрельбе Себастиан смог добиться такого результата. Его тактические решения, хладнокровие и сила на финишном круге стали ключом к победе», — приводит слова Экхольм SVT.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км



1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +38,8 (3).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,8 (2).

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.07,3 (3).

6. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.10,9 (2).