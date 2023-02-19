М. Форсберг — о масс-старте: с точки зрения тактики Самуэльссон провёл идеальную гонку

Шестикратная чемпионка мира по биатлону шведка Магдалена Форсберг прокомментировала победу шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира 2023 года, который проходит в Оберхофе (Германия).



«Себастиану бывало непросто на этом чемпионате мира, и мы хотели увидеть, сможет ли он выдержать, потерпеть на последнем круге в масс-старте. Было видно, что он боролся изо всех сил, но он справился. С точки зрения тактики это была идеальная гонка», — приводит слова Форсберг SVT.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км



1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +38,8 (3).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,8 (2).

5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.07,3 (3).

6. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.10,9 (2).