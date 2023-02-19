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Антон Бабиков: сравнил бы Йоханнеса Бё с картиной, написанной талантливым художником

Антон Бабиков: сравнил бы Йоханнеса Бё с картиной, написанной талантливым художником
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Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков восхитился талантом пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Бё.

«Вообще, я бы сравнил Йоханнеса Бё в нынешнем сезоне с великолепной картиной, написанной талантливейшим художником. Под эту картину подобрали идеальную рамку, выставили в самом лучшем музее на самом видном месте, подобрали свет. У Йоханнеса грандиозный талант. Но не так уж сильно уступают остальные. Просто норвежская команда скрупулёзно каждую мелочь продумывала в плане подготовки, работала над всеми деталями. Очевидно, что их научная база на высочайшем уровне. Йоханнес – продукт высочайшего профессионализма. Надеюсь, что когда-нибудь они опубликуют данные по подготовке», — сказал Бабиков в эфире Okko.

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