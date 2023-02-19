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Видеообзор триумфа Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира по биатлону

Видеообзор триумфа Самуэльссона в масс-старте на чемпионате мира по биатлону
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В Оберхофе (Германия) прошёл мужской масс-старт в рамках чемпионата мира – 2023 по биатлону. Его победителем стал олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. Швед не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах и завоевал первое в карьере личное золото ЧМ.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, мужчины. 15 км

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.42,8 (0 промахов).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 9,6 (2).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +38,8 (3).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,8 (2).
5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.07,3 (3).
6. Кентен Фийон Майе (Франция) +1.10,9 (2).

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