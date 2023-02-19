Ханна Эберг впервые в карьере победила в масс-старте на чемпионате мира
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей масс-старта на чемпионате мира — 2023, который проходит в Оберхофе (Германия). Это золото стало для неё первым в масс-стартах на мировых первенствах.
Эберг участвовала в пяти чемпионатах мира. В масс-стартах она максимум поднималась на третью строчку (Антхольц), а также становилась четвёртой и седьмой.
Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, женщины. 12,5 км
1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.48,0 (2 промаха).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 4,8 (1).
3. Жулия Симон (Франция) +20,8 (3).
4. Анаис Шевалье-Буше (Норвегия) +34,7 (1).
5. Маркета Давидова (Чехия) +51,4 (2).
6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +57,7 (1).
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