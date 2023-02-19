Эберг завоевала второе золото на ЧМ-2023 и 10-ю медаль в карьере на мировых первенствах

Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала второе золото на чемпионате мира — 2023, победив в масс-старте. Спортсменка второй раз поднялась на высшую ступень подиума. Ранее она становилась победительницей индивидуальной гонки.

В общей сложности эта медаль стала 10-й для Эберг на мировых первенствах. На её счету, помимо двух золотых наград на ЧМ-2023, также три серебра и четыре бронзы. Шведка участвовала в пяти чемпионатах мира.

Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, женщины. 12,5 км



1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.48,0 (2 промаха).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 4,8 (1).

3. Жулия Симон (Франция) +20,8 (3).

4. Анаис Шевалье-Буше (Норвегия) +34,7 (1).

5. Маркета Давидова (Чехия) +51,4 (2).

6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +57,7 (1).