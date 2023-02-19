Эберг завоевала второе золото на ЧМ-2023 и 10-ю медаль в карьере на мировых первенствах

Шведская биатлонистка Ханна Эберг завоевала второе золото на чемпионате мира — 2023, победив в масс-старте. Спортсменка второй раз поднялась на высшую ступень подиума. Ранее она становилась победительницей индивидуальной гонки.
В общей сложности эта медаль стала 10-й для Эберг на мировых первенствах. На её счету, помимо двух золотых наград на ЧМ-2023, также три серебра и четыре бронзы. Шведка участвовала в пяти чемпионатах мира.
Биатлон. Чемпионат мира, Оберхоф. Масс-старт, женщины. 12,5 км
1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.48,0 (2 промаха).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 4,8 (1).
3. Жулия Симон (Франция) +20,8 (3).
4. Анаис Шевалье-Буше (Норвегия) +34,7 (1).
5. Маркета Давидова (Чехия) +51,4 (2).
6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +57,7 (1).
- 19 февраля 2023
-
18:51
-
18:43
-
18:29
-
18:16
-
18:08
-
18:00
-
17:52
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:30
-
16:21
-
15:58
-
15:54
-
15:46
-
15:34
-
15:33
-
15:22
-
15:18
-
15:11
-
15:07
-
14:51
-
14:20
-
14:05
-
13:51
-
13:36
-
13:05
-
12:49
-
12:45
-
12:35
-
12:16
-
12:05
-
11:51
-
11:42
-
11:41