«Я живу во сне». Эберг эмоционально прокомментировала победу в масс-старте на ЧМ-2023

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала свою победу в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.

«Я сейчас живу во сне, я будто летаю. Это была настоящая борьба, мы соперничали на протяжении всей гонки. Мне каким-то образом удаётся собрать все свои навыки на этом чемпионате мира и воспользоваться ими, невероятно», — приводит слова Эберг SVT.

Эберг второй раз поднялась на высшую ступень подиума на текущем чемпионате мира. Ранее она становилась победительницей индивидуальной гонки.



В общей сложности эта медаль стала 10-й для Эберг на мировых первенствах. На её счету, помимо двух золотых наград на ЧМ-2023, также три серебра и четыре бронзы. Шведка участвовала в пяти чемпионатах мира.