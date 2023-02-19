Норвегия выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону, Швеция — вторая

Сборная Норвегии стала победителем медального зачёта чемпионата мира по биатлону, который проходил с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

Норвежская команда завоевала пять золотых, пять серебряных и три бронзовых награды. Вторыми финишировали шведские биатлонисты, собравшие три золота, три серебра, пять бронзовых медалей. Замкнула тройку призёров Франция, на счету которой два золота и две бронзы.

Отметим, что в последний день соревнований шведские спортсмены Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон стали победителями масс-стартов и помогли своей команде опередить Францию в общем зачёте.

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2023:

1. Норвегия — 13 медалей (5 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых).

2. Швеция — 11 медалей (3, 3, 5).

3. Франция — 4 медали (2, 0, 2).

4. Германия — 3 медали (1, 2, 0).

5. Италия — 4 медали (1, 1, 2).

6. Австрия — 1 медаль (0, 1, 0).