Ингрид Тандреволд прокомментировала серебряную медаль в масс-старте на ЧМ в Оберхофе

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала завоевание серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе (Германия). Тандреволд уступила победительнице гонки Ханне Эберг менее пяти секунд. Накануне Ингрид зашла на три штрафных круга в эстафетной гонке, а сборная Норвегии осталась без медали.

«Десять попаданий на стойке после эстафеты? Я чувствовала, что стреляю для себя, и мне так хотелось показать, что я могу это сделать здесь, и поэтому я шла к финишу, думая обо всех, кто болеет за меня.

Я пыталась пройти Жулию Симон, но она довольно умна тактически и заблокировала меня. Когда я смогла её обойти, я изо всех сил старалась догнать Ханну, но я также очень довольна серебром», — приводит слова Тандреволд NRK.

Для 26-летней Тандреволд это первая личная медаль на чемпионате в Оберхофе и четвёртая в карьере.