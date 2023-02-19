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Тарьей Бё высказался о возможном переходе Александра Большунова в биатлон

Тарьей Бё высказался о возможном переходе Александра Большунова в биатлон
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал возможный переход трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон.

«Биатлон — вид спорта, в котором важно владеть собой. Ты должен уметь концентрироваться и не быть адреналиновым наркоманом.

Когда я вижу его на соревнованиях, он выглядит довольно агрессивным. Я слышал о его поведении на трассе и об отношениях с соперниками, но если бы он научился сдерживать себя, думаю, у него могло бы хорошо получиться», — приводит слова Тарьея Бё Nettavisen.

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

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