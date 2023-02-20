Рёйселанд: возможно, это был мой последний чемпионат мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд не исключает, что чемпионат мира в Оберхофе (Германия) мог стать последним в её карьере. 32-летняя спортсменка заняла лишь 17-е место в масс-старте и после финиша ответила на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Кто знает? Я просто стараюсь наслаждаться моментами. Я полностью осознавала, что, возможно, это был мой последний чемпионат мира, и было важно получить от него удовольствие.

Стараюсь не думать об этом слишком много. Пытаюсь просто быть счастливой здесь и сейчас и бороться за медали. Решение будет принято в ближайшее время», — приводит слова Рёйселанд NRK.

Действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» пропустила значительную часть текущего сезона из-за проблем со здоровьем.