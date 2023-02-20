Легрейд высказался о возможном переходе Большунова в биатлон

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поделился мнением по поводу возможного перехода трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в биатлон. Он напомнил, что некоторые лыжницы хорошо себя проявляли в новом виде спорта.

«Последний пример – Лампич, которая очень хорошо выглядит на лыжне. Она, по крайней мере, показала большие задатки. Приходить ли к нам и пробовать – это дело самих лыжников, а мы их только приветствуем», — приводит слова Легрейда Nettavisen.

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).