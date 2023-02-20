Йоханнес Бё рассказал, на что тратит призовые

17-кратный чемпион мира Йоханнес Бё подвёл итоги чемпионата мира по биатлону, который завершился в Оберхофе (Германия), а также рассказал, куда тратит свои призовые. По данным Dagbladet, Йоханнес заработал на чемпионате мира чуть больше € 110 тыс.
«Подвести итоги? Я выиграл три золотые медали чемпионата мира в личных гонках, а также провёл хорошие эстафетные гонки за команду Норвегии. Я закончил чемпионат с семью медалями, и это очень хорошо, учитывая те условия, которые у нас были.
Призовые? Мы занимаемся спортом, за которым следят на большей части территории Европы, и поэтому наш труд должен оплачиваться соответственно. На что трачу призовые деньги? Я купил дом и тренажерный зал, которые стоили немного больше среднего. Я поставил на первое место качество и комфорт своего дома», — приводит слова Йоханнеса Dagbladet.
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