Биатлонисты группы Истомина получили допуск на чемпионат России по лыжным гонкам

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин сообщил, что спортсмены его группы получили RUS коды для выступления на чемпионате России по лыжным гонкам. RUS код — уникальный числовой код, под которым зарегистрирован спортсмен в российской базе данных лыжников‑гонщиков Федерации лыжных гонок России.
«Мы пока не определились, каким точно составом выступим на чемпионате России по лыжным гонкам. RUS коды получили на всех. Дело сейчас не в RUS кодах, а в том, какое состояние будет у наших спортсменов перед самим стартом. Ближе к чемпионату России поймём, кто сможет выступить», — сказал Истомин в интервью «Матч ТВ».
В группе Истомина в текущем сезоне тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюменской области.
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