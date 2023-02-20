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Биатлонисты группы Истомина получили допуск на чемпионат России по лыжным гонкам

Биатлонисты группы Истомина получили допуск на чемпионат России по лыжным гонкам
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин сообщил, что спортсмены его группы получили RUS коды для выступления на чемпионате России по лыжным гонкам. RUS код — уникальный числовой код, под которым зарегистрирован спортсмен в российской базе данных лыжников‑гонщиков Федерации лыжных гонок России.

«Мы пока не определились, каким точно составом выступим на чемпионате России по лыжным гонкам. RUS коды получили на всех. Дело сейчас не в RUS кодах, а в том, какое состояние будет у наших спортсменов перед самим стартом. Ближе к чемпионату России поймём, кто сможет выступить», — сказал Истомин в интервью «Матч ТВ».

В группе Истомина в текущем сезоне тренируются Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина и Светлана Миронова.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюменской области.

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