Халили: думаете, иностранцев сильно волнует наше отстранение?
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Победитель общего зачёта Кубка России по биатлону — 2022/2023 Карим Халили высказался об отношении иностранных спортсменов к отстранению россиян от международных соревнований.
«Высказывания иностранцев? У каждого своё мнение, это их дело и право высказываться. Говорить‑то можно одно, а думать иначе. Поэтому не вижу смысла реагировать на чужие слова.
Выражали ли сочувствие после нашего отстранения? Ребята писали после прошлого сезона. Но, думаете, их это так сильно волнует? Я так не думаю. У каждого своя работа, у них свои заботы и карьеры, чтобы ещё о нас думать», — приводит слова Халили «Матч ТВ».
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).
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