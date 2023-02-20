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Халили: думаете, иностранцев сильно волнует наше отстранение?

Халили: думаете, иностранцев сильно волнует наше отстранение?
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Победитель общего зачёта Кубка России по биатлону — 2022/2023 Карим Халили высказался об отношении иностранных спортсменов к отстранению россиян от международных соревнований.

«Высказывания иностранцев? У каждого своё мнение, это их дело и право высказываться. Говорить‑то можно одно, а думать иначе. Поэтому не вижу смысла реагировать на чужие слова.

Выражали ли сочувствие после нашего отстранения? Ребята писали после прошлого сезона. Но, думаете, их это так сильно волнует? Я так не думаю. У каждого своя работа, у них свои заботы и карьеры, чтобы ещё о нас думать», — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

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