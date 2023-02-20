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Украинка Анастасия Меркушина осудила МОК за возможное возвращение россиян

Украинка Анастасия Меркушина осудила МОК за возможное возвращение россиян
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Призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпионка Европы в спринте украинская биатлонистка Анастасия Меркушина раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования. В январе МОК опубликовал заявление, в котором предложил рассмотреть вопрос возможного допуска россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе.

«Олимпиада — это свобода, мир, дружба и так далее, но Россия — не та страна, которая ратует за это. Россия нарушила олимпийские правила», — приводит слова Меркушиной SVT.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты с прошлого сезона отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: SVT

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