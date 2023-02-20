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Жулия Симон: планы после ЧМ-2023? Лежать на диване и не думать о биатлоне

Жулия Симон: планы после ЧМ-2023? Лежать на диване и не думать о биатлоне
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Французская биатлонистка Жулия Симон рассказала о планах на финал розыгрыша Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023.

«Планы на ближайшие дни? Лежать на диване и не думать о биатлоне. Следующие три недели будут непростыми. Мне придётся снова вступить в борьбу со всей агрессивностью и желанием. В финале сезона тоже нужно искать позитивные моменты. А что может быть лучше «Большого хрустального глобуса» вдобавок к золоту и бронзе чемпионата мира», — приводит слова Симон Le Dauphine Libere.

Напомним, Симон является лидером общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Француженка набрала 811 очков. В тройку также входят шведская спортсменка Эльвера Эберг (735) и итальянка Лиза Виттоцци (641).

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