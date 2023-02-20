«Доминатор». Тарьей Бё сделал мем из детского фото брата Йоханнеса

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё забавно поздравил брата, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё с феерическим выступлением на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия).
Старший Бё сначала показал забавное фото брата в детстве, а потом пририсовал к нему медали, завоёванные Йоханнесом в Оберхофе.
«Поздравляю своего брата. Доминатор», — подписал фото старший Бё.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
Фото: из личного архива Тарьея Бё
Младший Бё блестяще выступил на ЧМ. Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес на протяжении большей части сезона возглавляет общий зачёт КМ.
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