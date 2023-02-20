«Думал, он хороший парень». Легрейд рассказал о разговоре с Понсилуомой в масс-старте

Олимпийский чемпион в эстафете, пятикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о разговоре, который произошёл у него со спортсменом из Швеции Мартином Понсилуомой на трассе во время масс-старта на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия).
«Я думал, что он хороший парень. Мы перекинулись парой фраз во время гонки. Я приостановился и хотел, чтобы он вышел вперёд, но Мартин отказался. Он сказал, что не станет помогать норвежцу. Такова была тактика шведов. Мне оставалось только стиснуть зубы и идти вперёд. В этот раз Понси показал себя с другой стороны», — приводит слова Легрейда Expressen.
Напомним, победу в масс-старте на ЧМ-2023 одержал шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. Вторым финишную черту пересёк как раз Понсилуома. Третье место занял норвежский спортсмен Йоханнес Бё.
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