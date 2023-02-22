Четырёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен может досрочно завершить сезон. Об этом сообщил менеджер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье.

«В прошлом году во время и после Олимпийских игр Эмильену уже было очень сложно. Весной он включился в работу, не уделив достаточно времени отдыху, и ему так и не удалось вернуться на высокий уровень. В целом у него большой недостаток энергии.

Учитывая ситуацию, в которой он находится, есть все шансы, что он возьмёт длительный перерыв.

Я обсуждал это с тренерами и лично с Эмильеном. Что ему нужно в настоящий момент – так это отложить все дела на три-четыре месяца, чтобы вернуться свежим и мотивированным для реализации своего огромного потенциала», – приводит слова Бутье Nordic Magazine.

На чемпионате мира по биатлону — 2023, который проходил в Оберхофе (Германия), Жаклен в составе французской команды завоевал золото в эстафете и бронзу в смешанной эстафете.