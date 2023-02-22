Динара Алимбекова-Смольская не выступит на чемпионате России — 2023 в Ижевске
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская не примет участия в чемпионате России – 2023, который пройдёт в Ижевске с 23 по 26 февраля.
Ранее спортсменка написала в социальных сетях, что проводила своего мужа, серебряного призёра Олимпиады-2022 Антона Смольского в Ижевск. В данный момент имя Алимбековой-Смольской не фигурирует в стартовых листах ближайших гонок ЧР.
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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