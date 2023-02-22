Эмильен Жаклен досрочно завершил текущий сезон после провала в личных гонках на ЧМ

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен объявил, что досрочно завершил текущий сезон.

Это произошло после чемпионата мира – 2023 в Оберхофе (Германия), где Жаклен слабо выступил в личных гонках (36-е место в спринте, снятие с пасьюта, 37-е место в индивидуальной гонке и 20-е место в масс-старте).

«Я опустошён. С грустью в сердце, но утешением сообщаю, что не продолжу выступать в текущем сезоне. Поэтому меня не будет на следующих трёх этапах Кубка мира.

Последние несколько лет/месяцев были очень тяжёлыми для меня, не буду тратить вашего времени. Большое спасибо моим партнёрам по команде, руководству за доброжелательность и поддержку в эти последние недели.

Отступить сейчас, чтобы в будущем прыгнуть выше, даже будет лучше. Эмильен», — написал Жаклен в своих социальных сетях.