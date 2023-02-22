«Накатываются слёзы». Алимбекова-Смольская вспомнила о годовщине завоевания золота ОИ

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях фотографии в честь годовщины завоевания титула на ОИ.
Напомним, 22 февраля на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) женская сборная Беларуси сенсационно выиграла эстафету. В состав команды тогда входили Надежда Скардино, Ирина Кривко, Алимбекова и Дарья Домрачева.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
«Сегодня накатываются слёзы счастья от утренних поздравлений, как в день рождения. С днём рождения, наша золотая! 5 лет», — подписала фотографии Алимбекова-Смольская.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Алимбековой-Смольской не удалось попасть на пьедестал почёта. Её лучшим результатом стало пятое место в индивидуальной гонке.
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