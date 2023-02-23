Стало известно, почему Динара Алимбекова-Смольская пропустит этап ЧР в Ижевске

Тренер сборной Белоруссии Олег Рыженков объяснил, почему белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская не примет участия в чемпионате России – 2023, который пройдёт в Ижевске с 23 по 26 февраля.

«Динара не приехала по причине болезни. После Рязани у неё воспалилось колено, были болевые ощущения. Этот момент она пролечила, но затем ещё подхватила простуду. Решили, что Динара пропустит эти соревнования. Надеемся, что будет готова к Ханты‑Мансийску», — приводит слова Рыженкова «Матч ТВ».

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.