Шевченко: расстроилась из-за промахов, но бежала и понимала, что ещё можно всё исправить

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала второе место в индивидуальной гонке на чемпионате России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.
«В Ижевске последний раз я бегала по юниоркам, тут был отбор на мир. Тут трасса интересная, мне нравится. Два промаха по такому ветру — не много. Я повторила свой уфимский результат. Всё равно недовольна вторым рубежом, так как этих промахов можно было избежать. Учту ошибки, впереди ещё часть сезона. Я расстроилась, но бежала по гонке и понимала, что ещё можно всё исправить. Я собралась, и у меня получилось.
Я немножко на финише пустила слезу, так как буквально перед Чайковским переболела. Там я только начала тренироваться, делала по одной тренировке в день. Я была очень счастлива показать такой результат спустя пять дней болезни. «Малый глобус» мне очень сильно важен. Я хочу доказать себе и остальным, что я могу. Я действительно сильный спортсмен и могу бороться с другими в России. Отличается ли по атмосфере чемпионат России от Кубка России? Я даже и забыла, что это была гонка чемпионата России. У меня была лишь одна личная медаль чемпионата России, но не в олимпийской дисциплине. Сейчас я поняла, что от новой медали буду счастлива ещё больше», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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