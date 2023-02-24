Сборная Франции возродит юношескую команду

Менеджер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье сообщил, что упразднённая перед стартом текущего сезона юношеская команда до 20 лет будет возрождена. В прошлом году из-за финансовых проблем было принято решение не создавать юношескую группу.
«Вместо того, чтобы распределять бюджет везде понемногу, рискуя не успеть сделать всё как надо, я решил лишить нас младшей группы. Это было трудное решение. Если мы хотим сохранить наши результаты, нам совершенно точно необходима юношеская команда.
Для меня не может быть и речи о том, чтобы начать ещё один год без французской юниорской команды. В отличие от других дисциплин, таких как лыжные гонки, в этом году у нас не было команды до 20 лет. Я думаю, что всё будет ясно и организованно с самого начала, в отличие от прошлого года, когда была неопределённость. Я очень надеюсь вернуть французскую юношескую команду», — приводит слова Бутье Nordic Magazine.
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