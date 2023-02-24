«Это наглость». Дальмайер — о словах Бьорндалена, раскритиковавшего состав Германии

Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер отреагировала на слова легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, который ранее раскритиковал сборные Франции и Германии за составы на смешанные гонки в рамках минувшего чемпионата мира – 2023 по биатлону, который проходил в Оберхофе (Германия).
«На самом деле я считаю это наглостью. Я бы явно возразила Бьорндалену, если бы он говорил о немецкой команде С. Что касается выступлений немцев на чемпионате мира, в начале турнира всё было удачно. Золотая медаль Херрман — идеальный старт. В целом девушки справились хорошо», — приводит слова Дальмайер Sport1.de.
Напомним, национальную команду Германии в сингл-миксте на мировом первенстве представляли София Шнайдер и Филипп Наврат, которые заняли шестое место. Победителями гонки стали норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Йоханнес Бё.
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