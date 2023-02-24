Денис Таштимеров завершил карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем

Чемпион мира среди юниоров российский биатлонист Денис Таштимеров вынужден завершить спортивную карьеру в 23 года из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области по биатлону, которую представлял спортсмен, Максим Кугаевский.

«Врачи выявили у Дениса проблемы с сердцем, для получения допуска к соревнованиям необходимо было пройти операцию, но он отказался от хирургического вмешательства, решив завершить карьеру», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

В 2018 году Денис Таштимеров в составе сборной России стал победителем эстафеты на чемпионате мира среди юниоров, который проходил в Отепя (Эстония). В 2021 году он стал чемпионом России в сингл-миксте, выступая вместе с Викторией Сливко.